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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

29.08.2019 21:04 Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.
Kültür Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 8 kilo 337 gram sentetik kannabinoid, 9 kilo 700 gram katkı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira bulundu.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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