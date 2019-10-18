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Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 45 kök kenevir bitkisi, ikamette kurutulmuş vaziyette 1 kilo 382 gram esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 adet fişek ele geçirildi.

18.10.2019 10:50Antalya'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Antalya'da polisin yaptığı operasyonda 45 kök kenevir bitkisi, ikamette kurutulmuş vaziyette 1 kilo 382 gram esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Varsak Altıayak Mahallesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ve uyuşturucu madde depolandığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, bahse konu adreste ve adresin müştemilatında yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi, ikamette kurutulmuş vaziyette 1 kilo 382 gram esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 adet fişek ele geçirildi.

İkamette bulunan Ö.Y. ve O.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçlarından işlem yapılarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli Ö.Y. Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Kenevir, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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