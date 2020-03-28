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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaAntalya'da polis, özel ışıklandırma ve ısıtma- soğutma sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon yaptı.

28.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:12
Antalya 'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Antalya'da polis, özel ışıklandırma ve ısıtma- soğutma sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon yaptı. Operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez ilçesi Çankaya mahallesinde bulunan bir adreste İ.E. isimli şüpheli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu elde ettiğini belirledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, operasyon düzenleyen ekipler, 110 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram gram skunk (esrar) maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Evin, özel ışıklandırma ve ısıtma- soğutma sistemleriyle uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak İ.E gözaltına alındı.
Poliste ifadesi alınan İ.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlamasıyla çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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