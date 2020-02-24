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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:28Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suça sürüklenen çocuklar A.E, Ö.S, K.D. ve V.A'nın, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu hapları, Ahatlı ve Kültür mahallelerinde sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 5 bin 284 uyuşturucu hap, bir miktar skunk esrar maddesi ve sahte 150 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ö.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı, A.E. ile K.D. ve V.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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