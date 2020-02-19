Haberler » Güncel » Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı - Haber

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:22Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Tufan S'yi bir süre takibe aldı. Şüphelinin Konaklı Mahallesi'nde Şeref Ö. ile bir araya gelmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, iki şüphelinin de üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyete götürülen Tufan S. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılırken, Şeref Ö. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
19.02.2020 14:13:41