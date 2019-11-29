Haberler » Güncel » Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Haber

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Antalya'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

29.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:02Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 4'ü tutuklandı
'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yapıldı.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 bin 895 lira ele geçirildi, 23 şüpheli de gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan 23 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54 Emekli polisin müzik tutkusu
19:52 Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)
19:52 İngiliz polisi: Londra Köprüsü saldırganı öldürüldü
19:52 Konya'daki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
19:50 BAŞAKŞEHİR'DE METRO İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (1)
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
29.11.2019 19:55:29