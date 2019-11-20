Haberler » Güncel » Antalya'da uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon - Haber

Antalya'da uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

20.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:22Antalya'da uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon
'nın ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Şekerhane Mahallesi'nde üst aramasında 6, evinde yapılan aramalarda ise 2 gram uyuşturucu ile bir miktar uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilen İ.T. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Oba Mahallesi'nde takibe alınan K.A. ve A.A. da durdurularak, üst araması yapıldı. Üzerlerinde 26 gram uyuşturucu maddesi bulunan iki şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapılarak, serbest bırakıldı.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen İ.T. savcılıkça serbest kalırken, A.A. tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:56 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:55 Bıçaklı kavga: 1 ölü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:47 Çanakkale'de korkutan yangın
00:46 Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 00:57:30