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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

13.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:28Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Alanya girişi Yat Limanı mevkisinde şüphe üzerine 38 yaşındaki Erhan E.'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 11 gram metamfetamin bulundu. Zanlının Manavgat ilçesindeki ikametinde yapılan aramada 62 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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