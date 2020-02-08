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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

08.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:02Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Kentteki 9 iş yerinde gerçekleştirilen aramada 251 kilo 243 gram kıyılmış tütün, 32 bin 547 sarılmış sigara, 21 bin 234 boş makaron ele geçirildi.
İlgili yasa kapsamında beş iş yerine 7 bin 68 lira ceza uygulandı. Operasyonda üzerinde hassas terazi ve bir miktar esrar bulunan A.C. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Korkuteli, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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