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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

18.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:36Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, M.K. G.T. (24) ve K.Y. (48) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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