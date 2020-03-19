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Antalya'da uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

19.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:12
Antalya'da uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis cezası
Antalya 'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Koçali A. ve avukatı katıldı.
Tanık olarak dinlenen E.T, kullanıcı olduğu için daha önce sanıktan uyuşturucu almak için anlaştığını söyledi.
Olay günü sanıktan uyuşturucu almak için buluştuklarını belirten E.T, alışveriş sırada polislerin geldiğini, sanığın uyuşturucuyu yere attığını ifade etti.
Söz verilen Koçali A, tanığın ifadesini kabul etmediğini belirterek, "Söz veriyorum bir daha asla uyuşturucu kullanmayacağım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "ticaret maksadıyla uyuşturucu madde bulundurma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira da adli para cezası verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Güncel

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