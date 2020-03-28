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Antalya'da vatandaş park yasağına rağmen polisi bıktırdı

Antalya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında parklara da yasak getirildi.

28.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:27
Antalya 'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında parklara da yasak getirildi. Polisin uyarıları ve güvenlik şeridine rağmen vatandaşların ısrarla banklara oturduğu görüldü. Polis park içindeki görünmeyen bir noktada alkol alan vatandaşları da müdahale etti.
İçişleri Bakanlığının sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi etkinlikleri yasaklanmasının ardından, Antalya'da polis ve jandarma denetimlerine hız verdi. Antalya'da güneşli havayla birlikte dışarı çıkan vatandaşların uğrak noktaları sahil bandı ve parklar oldu. Polis sahil bantlarına girişe izin vermedi. Polis, kentin işlek noktalarındaki parklarda da denetimlerini sıklaştırdı.
Kaleiçi Yat Limanı manzaralı Yavuz Özcan Parkı'na da vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Polis, falezler üzerine girişi yasaklamak için uyarıcı yazılarında olduğu güvenlik şeridi çekti. Falezler üzerindeki alanlara oturamayan vatandaşlar, bu kez şeridin önündeki banklara oturmaya başladı. Akşama kadar yüzlerce vatandaşı korona virüs nedeniyle parktaki banklara oturmamaları konusunda uyaran polis ekipleri, arkasını döner dönmez yeniden aynı manzara ile karşılaştı. Kalabalıkla baş edemeyen polis, çareyi ikinci bir şerit çekmede buldu. Yasak bölgeden geçip, gizli bir alanda alkol alan vatandaşları da polis dışarı çıkardı. Bazı vatandaşların ise şeride asılan İçişleri Bakanlığının genelgesinin yer aldığı uyarı pankartları okuyup, geri döndüğü görüldü.
Polis Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankalara oturan ve bir arada bulunan vatandaşları da sık sık uyardı. Yasağa aldırmayan bazı vatandaşların ise banklarda uyuduğu görüldü.
(İsa Akar - Burak Yalman/İHA) Antalya’da vatandaş park yasağına rağmen polisi bıktırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel

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Antalya'da vatandaş park yasağına rağmen polisi bıktırdı

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