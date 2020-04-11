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Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu (3)

YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIAntalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 02:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:37
Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu (3)

YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI

Antalya 'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü. Sokakta olan vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca saat 00.00'dan sonra 31 kentte iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın başlamasının ardından turizm kenti Antalya'da sokaklar sessizliğe büründü. Caddelerde yalnızca polisler ve bekçiler görev yapmaya devam etti. Ekipler, dışarıda gördükleri kişileri uyararak evlerine gitmelerini söyledi. Polis ekiplerinin uyardığı bazı kişiler ise evlerine koşarak gitti. Yasağın açıklandığı saatte trafik yoğunluğunun yaşandığı Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda 2 saat sonra tek bir araç dahi geçmedi.

Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN/ANTALYA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Polis, Güncel
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