Antalya'da vatandaşlar uyarıları dinlemeyip, sahile koştu

ANTALYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Bu kişiler arasında küçük çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu gözlendi.

Turizm kenti Antalya 'da hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterince, kent sakinleri Konyaaltı sahiline akın etti. Plajı dolduran vatandaşlar birbirlerine güvenli mesafe bırakarak güneşlendi. Güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu. Bazı ailelerin, çocuklarını da yanlarında getirdikleri görüldü. Sahilden balık avlayan olta balıkçılarının da ellerine eldiven taktıkları gözlendi. Bazı kadınların da maskeleriyle güneşlendiği ve kumsalda uyuduğu dikkat çekti.

80 YAŞINDA SAHİLE GELDİ

Yaklaşık 55 yıl Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Cafer Yazgü (80), sahile gelenler arasındaydı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini, fakat 5 gündür evinde kapalı olduğu için bunaldığını söyleyen Yazgü, "Buraya gelirken otobüse binmedim. Gözlüğümü, maskemi ve eldivenlerimi takarak sokağa çıktım. Tüm önlemlerimi aldım, kimseyle temasta bulunmadım. Amacım biraz deniz havası alıp eve dönmek. Ben kimseye virüs bulaştırmayayım, kimse de bana bulaştırmasın" dedi.

ÇOCUKLARIYLA SAHİLDE GÜNEŞLENDİ

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Anya Aleksiyeva, çocuklarıyla birlikte sahilde güneşin keyfini çıkardı. Gazetecilerin 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz? sorusunu 'Hayır' diyerek cevaplayan Aleksiyeva, güneşlenmeye devam etti.

BİSİKLETLE ÇIKTIM, DENİZE GİRİP, EVE DÖNECEĞİM

Koronavirüs salgını nedeniyle bir haftadır evinde yaşadığını anlatan Ender Yutulmaz, "Bisikletle geldim, denize giriyorum, tekrar bisikletimle eve döneceğim. Kimseyle temasta bulunmuyorum. Kapalı yerlere girmiyorum, dikkatli oluyor bağışıklık sistemimi güçlendiriyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA