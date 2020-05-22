Antalya'da vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı

Antalya'da vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandıPAZAR günü 43 derece ölçülen hava sıcaklığıyla 75 yılın mayıs ayı rekorunun kırıldığı ve bunaltıcı sıcakların yaşandığı Antalya'da, öğle saatlerinden sonra aniden bastıran yağmura insanlar hazırlıksız yakalandı.

22.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:44
Antalya'da vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı
PAZAR günü 43 derece ölçülen hava sıcaklığıyla 75 yılın mayıs ayı rekorunun kırıldığı ve bunaltıcı sıcakların yaşandığı Antalya'da, öğle saatlerinden sonra aniden bastıran yağmura insanlar hazırlıksız yakalandı.
Antalya'da pazar günü 43 derece ölçülen hava sıcaklığıyla son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Pazar sonrası 4 gün boyunca Afrika üzerinden taşınan toz ve bunaltıcı havanın yaşandığı Antalya'da öğle saatlerinden sonra bulutlar gökyüzünü kapladı. Peşpeşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ani bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 15- 20 yaş aralığında sokağa çıkma izni olan gençler, yağışlı havaya yakalandı.
Yağmur sonrası caddede oluşan küçük su birikintileri de sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağmura şemsiyesiz yakalananlar koşarak ıslanmayacağı yere sığınmaya çalıştı.
Antalya'da hafta sonunun bulutlu geçmesi bekleniyor. Antalya’da vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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