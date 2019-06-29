29.06.2019 20:46
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Antalya'da vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı

Antalya

Antalya'da bir işletmeci, sıcak havada vatandaşların serinlemesi için 60 kilogram dondurmayı ücretsiz dağıttı.

Antalya 'da bir işletmeci, sıcak havada vatandaşların serinlemesi için 60 kilogram dondurmayı ücretsiz dağıttı.
Kepez ilçesinde Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir işletme sahibi, Kahramanmaraş 'tan getirttiği keçi sütünden yapılan 60 kilogram dondurmayı vatandaşlara ikram etti.
İşletme sahibi Şemsettin Karaman , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'a has dondurmayı halka ücretsiz sunduklarını söyledi.
Antalya'da ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarını aktaran Karaman, "Buradaki amacımız vatandaşlarımıza hem Kahramanmaraş dondurmasını tanıtmak hem de ücretsiz tatmalarını sağlamak. Dondurmayı 2 bin kişiye dağıtacağız. Antalya'nın birçok yerinde Maraş dondurmasını ücretsiz olarak dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kahramanmaraşlı dondurma ustası Yaşar Büyükşiyar da Antalya'da böyle bir etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti.
Dondurmanın 20 günde hazırladığını anlatan Büyükşiyar, "Antalya oldukça sıcak, biz de dondurmayı ücretsiz dağıtarak vatandaşların yüzünü güldürmek istedik." dedi.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş , Karaman , Antalya , Güncel

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