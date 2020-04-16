Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan sağlık çalışanlarına "güllü" teşekkür

Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki din görevlileri, sağlık çalışanlarına gül dağıttı.

16.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:30
Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan sağlık çalışanlarına
Antalya 'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki din görevlileri, sağlık çalışanlarına gül dağıttı.
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki din görevlileri Mehmet Erdem, Fatih Güven, Ömer Şahin ve Akif Eren, Kepez Devlet Hastanesi Pandemi birimini ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla 500 gül dağıtan din görevlileri, verdikleri çabadan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Grup adına açıklama yapan Mehmet Erdem, Kepez İlçe Müftülüğü'ne bağlı çalışan din görevlileri olarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.
Sağlık çalışanlarının evlerinden uzak insanların kurtuluşu için çaba gösterdiklerini vurgulayan Erdem, "Onlara müteşekkiriz. Biz de din görevlileri olarak onların yanlarında olduğumuzu göstermek için 500 gül takdim ettik. Vakit birlik vakti. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın." diye konuştu.
Sağlık çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Antalya, Kepez, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan sağlık çalışanlarına 'güllü' teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: Korona ile mücadele için 'video laringosgop' cihazı ürettiler - Haber 18:11: Büyükakın, "Battı çıktı yapmayız, vatandaşımıza yardıma koşarız" - Haber 18:09: Çanakkale'de, av yasağı sonrası balık fiyatları aynı - Haber 18:09: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi" - Haber 18:08: Vahit Bingöl: "Özal'ı unutmayacağız" - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:51: Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti - Spor 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber