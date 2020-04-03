Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin lira ceza uygulandı.

03.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:22
Antalya'da villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza kesildi
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin lira ceza uygulandı.
Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Macar Mahallesi'ndeki bir villada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. C.C'ye ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramada kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 46 bin 515 lira ceza kesildi.
Ev sahibi C.C. kumar için yer temin etmek suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Gazipaşa, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza kesildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 20:04: AB'den BM'nin küresel ateşkes çağrısına destek - Haber 20:03: Türkiye Gerçekleri "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı - Haber 20:03: Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama - Haber 20:02: Koca: "Sosyal izolasyon konusunda yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum" - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor. - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 19:22: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber