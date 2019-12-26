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Antalya'da yağan dolu kar görüntüsü oluşturdu

Antalya'da yağan dolu kar görüntüsü oluşturduAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu.

26.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:40

'da yağan dolu kar görüntüsü oluşturdu

Antalya'nın ilçesinde gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yol kenarlarında biriken dolu kar görüntüsü oluşturunca bazı vatandaşlar sokağa çıkıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler fotoğraf çekti. Bazıları ise yanlarında getirdikleri poşetlere doluyu doldurarak evlerine götürdü.

Antalya'da yağan dolu kar görüntüsü oluşturdu

Konyaaltı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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