Haberler » Güncel » Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu - Haber

Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu.

26.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:24 Antalya'da yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

ANTALYA'nın ilçesinde, gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yol kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu. 

Konyaaltı'nda dün gece yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu yağdı. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu taneleri, kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti. Bazı kişiler ise yanlarında getirdikleri poşetlere dolu tanelerini doldurarak, yanlarında götürdü.



Konyaaltı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:21   MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor - Haber
11:20   Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü - Haber
11:20   Müge Anlı duyurdu; Türkiye'nin konuştuğu kız kardeş tutuklandı - Haber
11:20   Ölen dişi köpeğin başında bekleyen erkek köpek sahiplenildi - Haber
11:20   Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
09:08   Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Haber
09:01   Kendine 'Mesih' diyen Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü diye kutladı - Haber
26.12.2019 11:23:19