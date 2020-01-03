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Antalya'da yağmur suyu alt yapısına 19 milyon liralık yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce, kent genelinde yağmur suyu alt yapısına 19 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi.

03.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:30 Antalya'da yağmur suyu alt yapısına 19 milyon liralık yatırım
Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce, kent genelinde yağmur suyu alt yapısına 19 milyon lira yatırım yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin merkez ve ilçelerde ihtiyaç duyulan sokak ve caddelerinde yağmur suyu sonunun inşa edilen drenaj kanallarıyla çözüldüğü belirtildi.
ASAT ekiplerinin 2019'da 9 bin 602 metresi merkezde, 4 bin 538 metresi ilçelerde olmak üzere toplam 14 bin 140 metre yağmur suyu alt yapı imalatının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yıl içerisinde yağmursuyu alt yapı çalışmalarına 19 milyon lira harcandığı vurgulandı.
Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, yatırımın sadece yağmur suyu ve kanalizasyonu kapsayan kısmı için yaklaşık 35 milyon lira maliyete ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 382 kilometre sulama kanalı temizliği, yaklaşık 32 kilometre önleyici bakım ve hat temizliği, 3,5 kilometre onarıma bağlı hat imalatı, 7 bin 100 yağmur suyu baca ve ızgara temizliği, 7 bin kapak ve mazgal onarımı ile 200 yağmur suyu sondaj temizliğinin yapıldığı aktarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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