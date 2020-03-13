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Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

13.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:58
Antalya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Antalya 'da 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1622 Sokak'taki müstakil evinde yalnız yaşayan Hayrettin Düden (71) hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Düden'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Muratpaşa, Antalya, Güncel

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