Haberler » Güncel » Antalya'da yanan araçta erkek cesedi bulundu - Haber

Antalya'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan kullanılmayan kamyonette ceset bulundu.

10.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:46Antalya'da yanan araçta erkek cesedi bulundu
'nın Kepez ilçesinde yangın çıkan kullanılmayan kamyonette ceset bulundu.

Menderes Mahallesi Akın Sokak'taki boş arazide yaklaşık iki yıldır atıl olarak bulunan Şaban Mumcu'ya ait 32 AE 975 plakalı açık kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören mahalle sakinlerince bahçe hortumuyla söndürülen yangın sonrası araçta ceset olduğu fark edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Cesedin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37 Şehit yıldırım, ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:37 Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi - Haber
14:37 İbb'de işten çıkarılan işçilerin ailelerine hayırseverlerden destek - Haber
14:37 Burdur astsubay, oğlunun doğum gününde dövdüğü eşi ölünce tutuklandı - Haber
14:37 Ankara tbmm başkanı şentop fransa'da polisin müdahalesi, terör boyutuna ilerlemiştir - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:39:04