Antalya'da yangın

Antalya
'da Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü'ne ait binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Serik ilçesi Aşağıkocayatak Mahallesi'nde bulunan BATEM'e ait binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Kısa sürede çatıyı saran alevler nedeniyle binadakiler tahliye edildi.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Binanın çatısında hasar oluştu.
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Kaynak: AA