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Antalya'da yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki çıkan yangında bir tarım arazisi ve 4 sera zarar gördü.

19.08.2019 17:04 Antalya'da yangın
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki çıkan yangında bir tarım arazisi ve 4 sera zarar gördü.
Yenimahalle mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yakındaki seralara sıçradı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine mahalle sakinleri de yardımcı oldu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 40 kadar zeytin ağacı ile 4 cam sera zarar gördü.
Yangına müdahale eden vatandaşlardan Eren Uysal, yangının yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alınmasına sevindiklerini söyledi.

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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