Haberler » Güncel » Antalya'da yangın - Haber

Antalya'da yangın

Antalya'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

08.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:24Antalya'da yangın

'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında iki çocuğuyla yaşayan Şerife Yaka'nın evinde yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri alevlere hortumla müdahale edip itfaiyeye verdi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Şerife Yaka, evinin yandığını duyunca çocuklarıyla olay yerine geldi.

Sinir krizi geçiren Yaka'yı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada baygınlık geçiren Yaka'ya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yangının kundaklama sonucu çıkarıldığını iddia eden Yaka, "Bile bile yakıyorlar. Ben 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var." diye konuştu.

Evinin daha önce de birçok kez yakılmak istendiğini öne süren Şerife Yaka, şüphelilerin yakalanmasını istedi.


Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Kızılaykart'ın yeni ortağı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu oldu - Haber
13:29 İzmir'de drone yarışları heyecanı - Haber
13:28 İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı - Haber
13:27 Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi - Haber
13:27 Cenap Erol'dan "yatırım programlarına destek verin" çağrısı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:36:41