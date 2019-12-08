Haberler » Güncel » Antalya'da yangın - Haber

Antalya'da yangın

Antalya'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

08.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:00
'da bir apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katında iki çocuğuyla yaşayan Şerife Yaka'nın evinde yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri alevlere hortumla müdahale edip itfaiyeye verdi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Şerife Yaka, evinin yandığını duyunca çocuklarıyla olay yerine geldi.
Sinir krizi geçiren Yaka'yı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada baygınlık geçiren Yaka'ya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Yangının kundaklama sonucu çıkarıldığını iddia eden Yaka, "Bile bile yakıyorlar. Ben 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var." diye konuştu.
Evinin daha önce de birçok kez yakılmak istendiğini öne süren Şerife Yaka, şüphelilerin yakalanmasını istedi.
Antalya'da yangın

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Antalya'da yangın


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16 Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti - Haber
14:16 Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı - Haber
14:15 Çorum'da futbol maçı öncesi olaylar çıktı - Haber
14:09 Karalar: "Bir turistin arayacağı her şey Adana'da var" - Haber
14:09 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 14:25:54