Antalya'da yangının ardından

Antalya
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) sebzecilik ve süs bitkileri bölümü işletme binasının çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Aşağıkocayatak Mahallesi'nde bulunan BATEM sebzecilik ve süs bitkileri işletme binasının çatısında izolasyon çalışması sırasında oksijen tüpünden çıkan alevler çevreye sıçradı.
Kısa sürede yangın tüm çatıyı sardı ve çalışanlar tahliye edildi.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında, çatının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Güncel
Kaynak: AA