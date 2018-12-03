Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde, "Yargıtay
Etik I·lkeleri Hukuk Klinigˆi" kapsamında ilk bo¨lgesel egˆitim yapıldı.
Yargıtay Yargı Etigˆi I·lkeleri'nin yaygınlas¸tırılması amacıyla planlanan "Yargıtay Etik I·lkeleri Hukuk Klinigˆi" c¸alıs¸malarının ilk bo¨lgesel toplantısı Akdeniz U¨niversitesi Hukuk Faku¨ltesi O¨gˆretim U¨yesi Prof. Dr. Ays¸e Odman Boztosun'un öncülüğünde yapıldı.
Yargıtay Genel Sekreter
Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım tarafından verilen egˆitimde, yargı etigˆinin evrenselligˆi, Yargıtay Etik I·lkeleri ve yargıda s¸effaflıgˆa I·lis¸kin I·stanbul Bildirgesi hakkında bilgi ve deneyim paylas¸ımında bulunuldu.
Yargıtay Etik I·lkeleri Hukuk Klinigˆi c¸alıs¸maları, Yargıda S¸effaflıgˆa I·lis¸kin I·stanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017'de 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldıgˆı C¸alıs¸ma Grubu Toplantısında gelis¸tirilen "I·stanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri" bakımından bu¨yu¨k o¨nem tas¸ıyor.
11-12 Ekim 2018'de bes¸ kıtadan ve 30 u¨lkeden gerc¸ekles¸en katılımla du¨zenlenen 4'u¨ncu¨ Uluslararası Yu¨ksek Mahkemeler Zirvesinde kabul edilen uygulama tedbirlerinin 9'uncu maddesinde, hukukun u¨stu¨nlu¨gˆu¨ ve yargının go¨revine saygıyı artırmanın ve pekis¸tirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlas¸ılmasına bagˆlı oldugˆu vurgulanarak, iyi yapılandırılmıs¸ o¨gˆrenci egˆitim programlarına mahkemelerin destek sagˆlamalarının o¨nemine dikkat c¸ekiliyor.
Bu kapsamda, Yargıtay Etik I·lkeleri Hukuk Klinigˆi c¸alıs¸malarının digˆer hukuk faku¨lteleri ile yapılacak is¸birligˆi ile yaygınlas¸tırılması amac¸lanıyor.
Akdeniz,Yargıtay
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:26