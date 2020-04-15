Antalya'da yaş sebze ve meyve halindeki yatakhanede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da yaş sebze ve meyve halindeki yatakhanede yangın çıktı.
15.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:54
Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki yaş sebze meyve halindeki yatakhaneden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Kaçak şekilde yapıldığı belirtilen yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA