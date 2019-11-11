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Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yasadışı köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle 27 şahsa toplam 20 Bin 871 TL idari para cezası kesildi.

11.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:02Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın
'nın ilçesinde yasadışı köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle 27 şahsa toplam 20 Bin 871 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Çomaklı Mahallesinde, köpek dövüşü düzenlendiği ihbarını alan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 9 araçla olay yerine gelen yaklaşık 27 kişinin köpek dövüşü izlediği alana operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri dövüşleri durdururken Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce köpeklerin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 20 bin 871 TL para cezası kesildiği bildirildi. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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