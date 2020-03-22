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Antalya'da yasağa rağmen tur gezisi yapıldığı görüntülendi

Antalya'da yasağa rağmen tur gezisi yapıldığı görüntülendi Antalya'da yasak olmasına rağmen düzenlenen tur gezisi, vatandaşın kamerasına yansıdı Antalya'da korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı...

22.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:51
Antalya 'da yasağa rağmen tur gezisi yapıldığı görüntülendi
Antalya'da yasak olmasına rağmen düzenlenen tur gezisi, vatandaşın kamerasına yansıdı
ANTALYA - Antalya'da korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklanırken, Düden Şelalesi'nde yaklaşık 30 kişilik yabancı turistlerin gezi için getirildiği bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) için alınan tedbirler kapsamında, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'da geçtiğimiz günlerde toplanarak, 13 maddelik kural açıklamıştı.
Aldığı kararlar kapsamında, İl genelinde turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan yat, tekne faaliyetleri durduruldu. Ayrıca, tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde veya şehirlerarasında AVM, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınmasını yasaklarken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de turist gruplarına yönelik gezileri yasakladı.
Virüs için önlemler alınmaya ve yasaklar koyulmaya devam ederken, Antalya'da Düden Şelalesi'nde bir tur otobüsü tarafından yaklaşık 30 kişilik tur getirildiği kameralara yansıdı.
Evinin balkonundan yabancı turist kafilesini görüntüleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 'TÜRSAB'a ihbarımdır' diyerek, cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Açıklamalarda bulunan Yavuz, "TÜRSAB'ın harekete geçmesi lazım. O turistlerin nereye gittikleri, nereye dokunduklarına bakmak lazım. Hem onlar için, hem de Antalya için tehlikeli bir durum" dedi. Antalya’da yasağa rağmen tur gezisi yapıldığı görüntülendi

Kaynak: İHA

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Antalya'da yasağa rağmen tur gezisi yapıldığı görüntülendi
Etiketler : Düden Şelalesi, Antalya, turist, Genel

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