Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı

Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı Antalya polisi gece başlayan denetimlerini, gündüz de sıkı bir şekilde devam ettirdi Kentin en işlek caddelerinin bomboş olduğu görülürken, polis yasağı delen vatandaşlara göz açtırmadı Görevlilerin 65 yaş üstü kişilere vermek için de çok sayıda...

11.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:39
Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı
Antalya 'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı
Antalya polisi gece başlayan denetimlerini, gündüz de sıkı bir şekilde devam ettirdi
Kentin en işlek caddelerinin bomboş olduğu görülürken, polis yasağı delen vatandaşlara göz açtırmadı
Görevlilerin 65 yaş üstü kişilere vermek için de çok sayıda ekmek aldığı görüldü
ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma yasağının ardından polis kente kuş uçurtmadı. Gece başlayan denetimler gündüzde sıkı şekilde devam etti. Fırınlarda bir çok kişinin çok sayıda ekmek aldığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 30'u büyükşehir 31 ilde hafta sonu sokağa çıkmayı yasakladı. Antalya'da saat 00.00'a kadar devam hareketlilik, yasağın başlamasıyla sona erdi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis yasakla birlikte, kente giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Ekipler hareket halinde olan, yaya ve sürücüleri durdurdu ve kimlik ve görev kontrolü yaptı. Trafik hareketliliğin az olduğu kentte, sokağa çıkan araçların ise sağlık, kamu ve yasak kapsamı dışındaki sektör temsilcilerinin olduğu görüldü. Normal zamanda yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı da sessizliğe büründü. Kazım Özalp Caddesinde(Kapalı Yol) yasağa aykırı hareket eden bir kişide cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerininde görevlerinin başında olduğu görüldü. Konyaaltı Sahili ve Varyant en sakin günlerinden birini yaşadı. Kentin en işlek caddeleri ve simge yerleri havadan da görüntülendi.
"İşler yoğun"
Fırın işleten Fırat Yaşar, "Sokağa çıkma yasağından dolayı insanlar sadece dışarı ekmek almak için çıkıyor. İnsanlara hizmet vermek için buradayız. Dün akşam çok yoğundu. Bir izdiham yaşandı. İnsanlarımıza un verdik, ekmek verdik. Herkes kendi mahallesindeki fırından ekmeğini alıyor. Bizde talep doğrultusunda aralıksız ekmek üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde alsın gereken hizmeti biz sunacağız" dedi.
"65 yaş üstüne ekmek"
Nöbetçi olan sağlık çalışanı Hüseyin Kaya, "Kendimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ekmek aldık. Vazifedeyiz. İhtiyacı olan herkese yardım etmeye çalışıyoruz. "diye konuştu.
"Komşularına ekmek aldı"
Açık fırını görünce durduğunu dile getiren sağlık çalışanı Fahri Güneş," Ekmek siparişi veren komşularımızın ihtiyacını karşılıyorum. Bu dönemler hepimiz birlik içinde olmalıyız. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Telefonla arayan tanıdıklarımıza ekmeklerini vereceğiz."dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› genel ››Antalya'da yasağın 1. günü polis kuş uçurtmadı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 18:21: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler 18:20: Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız - Haberler 18:18: Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı - Haberler 18:18: Aydemir: 'Çözümleri yarıştıralım' - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik