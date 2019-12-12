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Antalya'da yaşam normale döndü

Antalya'da yaşam normale döndüAntalya'da 'kırmızı kod' uyarısının kaldırılmasının ardından yaşam normale döndü.

12.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:22
'da yaşam normale döndü
Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısının kaldırılmasının ardından yaşam normale döndü. Konyaaltı Sahili'ne gelenler, turkuaz renge dönen denizle birlikte selfie çekti, amatör balıkçılar oltalarını denize fırlattı. Sahile dedektörle gelen bir kişi ise altın, takı gibi değerli eşya aradı. Yağmurun durmasıyla birlikte sahile geldiğini belirten Barış Kömür, dedektörle denizin sahile attığı değerli eşyaları aradığını söyledi. Sahilde bulduğu bozuk paraları, oltaya takılan kurşunları gösteren Kömür, Ben bunları bulmasam devlet hazinede açık verecek. Hem geri dönüşüm oluyor, hem harçlığımı çıkarıyorum dedi.
Boğaçayı'nın denizle buluştuğu bölgeye balık tutmaya gelen Celal Aydın, 'Çok şükür beklediğimiz gibi bir kaza olmadı. Balık tutabilir ümidiyle sahile geldim fakat hala balık tutamadım dedi. Dalgaların 2-3 metreyi bulmasıyla sörf tutkunları, Boğaçayı bölgesinde sörf yaptı. 10 yıldır sörf yaptığını söyleyen Cihan Şenel (36), 'Dalgaların boyu 2-3 metre arasında değişiyor. Gün içerisinde, öğleden sonra 1 metreye kadar düşüyor. Biz de bunu fırsat bilip sörf yapıyoruz dedi.
TAPINAK SU ALTINDA KALDI
Manavgat ilçesinde de dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle Side Antik Kenti içerisindeki Tyche Tapınağı ve sütünlu caddenin olduğu bölüm su altında kaldı.
Antalya'da yaşam normale döndü

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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