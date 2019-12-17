Haberler » Güncel » Antalya'da yaşayan Almanlar eğitime destek için kermes düzenledi - Haber

Antalya'da yaşayan Almanlar eğitime destek için kermes düzenledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) üyesi Alman kadınlar, Noel kutlamasında eğitime destek için kermes düzenledi.

17.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:00Antalya'da yaşayan Almanlar eğitime destek için kermes düzenledi
'nın ilçesinde, Türk Alman Dostluk Derneği (HÜR-TÜRK) üyesi Alman kadınlar, Noel kutlamasında eğitime destek için kermes düzenledi.
Alanya'da 1996'da kurulan HÜR-TÜRK Derneğinin üyeleri, ilçedeki köy okullarının eksiklerini tamamlamak amacıyla "Christmas" kutlamaları kapsamında Alanya Balık Hali girişinde kermes düzenledi.
Kermese evlerinde hazırladıkları pasta, börek, kurabiyeleri satan dernek üyeleri, elde edilen gelirle köy okullarına bilgisayar, yazıcı, laboratuvar ve derslik malzemesi alacak.

Dernek Başkanı Fahri Yiğit, satıştan biriken parayla yapacakları yardımın hayatlarında güzel bir anı olarak kalacağını söyledi.
Dernek üyesi Julia Alaattinoğlu ise her yıl Noel kermesi düzenlediklerini, bu yıl elde edecekleri parayı köy okuluna harcayacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32 Almanya'da otobüs kapısına ırkçılığı çağrıştıran yazı yazan şoförün görevine son verildi - Haber
15:32 Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor - Haber
15:31 İzmir'deki kadına şiddet protestosunda provoke iddiasına 25 gözaltı - Haber
15:31 Kütahya'da cep telefonu hırsızı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı - Haber
15:26 Meteorolojiden sis uyarısı - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
17.12.2019 15:32:40