Haber, Son Dakika, Haberler

Antalya'da yaşayan Ruslar 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ruslar, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle üstü açık araçla şehir turu yaparak kutladı.

09.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:34
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ruslar, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle üstü açık araçla şehir turu yaparak kutladı.
Alanya'daki yerleşik Rus vatandaşları için Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Mahmutlar Mahallesi'nde zafer bayramı etkinliği düzenlendi.
Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi tarafından tahsis edilen üstü açık araçla yapılan şehir turunda, asker kıyafetli Rus kadınlar şarkı söyledi, şiir okudu. Ellerinde bayraklarla balkon ve pencerelere çıkan Rus vatandaşları şarkılara eşlik etti.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın Rusça konuşanlar için en değerli bayram olduğunu söyledi.
2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon Rus vatandaşın öldüğünü dile getiren Gündüz, "Bu savaşı kazanmak bizler için çok anlamlı. Benim dedem hayatını kaybetti. Anneannem çocukluğunu toplama kampında geçirdi. Bu bayramı bu zor zamanlarda bu şekilde de olasa kutlamamıza izin verdiği için Alanya Kaymakamlığına, belediyeye ve emniyete teşekkür ediyorum." dedi. Antalya’da yaşayan Ruslar 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Zafer Bayramı, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Buket Aydın, Kanal D’den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
MHP’li Yalçın’ın paylaştığı Bahçeli’nin ’Tek başına iktidar’ mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Kars’ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
’Bana ceza işlemez ama yine de yazın’ diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü Haber
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Haberler››Güncel››Antalya'da yaşayan Ruslar 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:01: Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları karantinaya alındı - Haber 21:01: Heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizlendi - Haber 21:00: Şahinefendi köyünde karantina sona erdi - Haber 21:00: Edirne'de sağlık çalışanı anneden küçük kızına doğum günü sürprizi - Haber 20:59: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber 20:57: Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum - Haber 19:30: Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor - Haber 19:04: Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti - Haberler 18:35: "Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü - Haberler