Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü - Haberler

Antalya'da yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, pazarda satış yapan 65 yaş üstündeki vatandaşları bilgilendirdi, yaşının büyük yazdırıldığını öne süre bir kadını evine götürdü.

22.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:50
Antalya'da yaşının büyük yazdırıldığını öne süren pazarcı kadın evine götürüldü
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, pazarda satış yapan 65 yaş üstündeki vatandaşları bilgilendirdi, yaşının büyük yazdırıldığını öne süre bir kadını evine götürdü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında denetimler sürdürülüyor.
Manavgat'ta polis ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında çalışma yaptı.
Eldiven giyerek ve maske takarak tezgahında satış yapan pazarcılardan Cevriye Şen'in kimlik kontrolünde 65 yaşında olduğu tespit edildi.
Ekiplerin İçişleri Bakanlığının genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını belirtmesi üzerine Şen, "Ben aslında 61 yaşındayım, dedem kimliğimi alırken 4 yaş büyük yazdırmış. Hep o dedemin yüzünden oluyor bunlar." ifadesini kullandı.
Tezgahın başına kızının gelmesinin ardından polis ekipleri, ikna etmekte güçlük çektiği Şen'i evine götürdü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Manavgat, Antalya, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Ankara Valiliği 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Haber Temiz Toplum Derneğinden infaz düzenlemesi önerisi - Haber Çavuşoğlu İngiliz Financial Times'taki makalesinde AB ve göç konularını değerlendirdi Açıklaması - Haber 22 Mart ATT Günü'nü görev başında geçirdiler - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading