Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Antalya
'da 78 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Muratpaşa
ilçesi Güzeloba Mahallesi 2262. Sokak'taki apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Gülhan Aloğlu'ndan haber
alamayan kızı, evine gitti.
Kapıyı kimsenin açmaması üzerine pencereden içeriye giren Aloğlu'nun kızı, annesini yatağında hareketsiz halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Aloğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.