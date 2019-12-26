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Antalya'da yaşlı kadının çantasını çalmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da 78 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:06 Antalya'da yaşlı kadının çantasını çalmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
'da 78 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmak istendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmada, Rukiye Çakır'ın çantasını çalmak isteyen şüphelilerin M.Ç. ve Ş.Ö. olduğu belirlendi.
Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karşı koyması üzerine çantasını kaptırmayan Rukiye Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce birisi şaka yapıyor sandım. Çantamın sapı kopunca hırsız olduğunu anladım. Ben bağırınca kaçmaya başladılar. İçerisinde 100 liram vardı. Parama acımazdım ama çantamdaki hastane raporlarım ve kimliğim vardı. Onları yaşlı halimle yeniden çıkartmam çok zor olacaktı." diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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