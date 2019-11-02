Antalya'da yazdan kalma günler

Türkiye'nin doğu illeri karla mücadele ederken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Deniz suyunun havaya göre 3 derece daha sıcak olduğu kentte tatilciler ve vatandaşlar denizin keyfini sürdü.

Türkiye'nin doğusu bugün itibariyle karlı ve soğuk havanın etkisi altına girerken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve sahil Antalya Yaşam Parkı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, güneşli havanın keyfini sürdü. Bazı tatilciler denize girerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

DENİZ SUYU HAVADAN SICAK

Sıcak havanın ve mavi Akdeniz'in keyfini ise en çok çocuklar çıkardı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en düşük hava sıcaklığı 23 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçülürken nem oranı ise yüzde 23 olarak belirlendi.

Ankara'dan tatile geldiğini belirten Suat Tuzhane doğu illerinin karla mücadele ettiğine vurgu yaparak, Türkiye işte böyle bir yer. Doğuda kar yağar, biz burada denize gireriz. Çok güzel, temiz ve ılık. İnsanı dinçleştiriyor dedi.

Bir başka tatilci Alpaslan Celal ise kentin haziran ayındaki hava koşullarını yaşadığını söyledi. Antalya'da yaz-kış denize girilebildiğine dikkati çeken Celal, Denize çok rahat giriliyor. İnsanlar soğuk olduğunu düşünebilir ama değil. Eylülden sonra Antalya'da çok güzel güneşlenebilirsiniz dedi.

Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor

Kaynak: DHA