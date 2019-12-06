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Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı

Türkiye'nin birçok yerinde karla mücadele edilirken Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Çayağzı Limanı'nda denize açılan tatilciler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

06.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:20

'nın ilçesine gelen turist grupları, Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıkmaya devam ediyor. Günübirlik tur tekneleriyle mavi tura çıkan tatilciler, tarihi Batık Kenti izliyor.

DENİZ SUYU 20 DERECE

Simena Antik Kenti ve Kaleköy'ü tekneden görme şansı bulan tatilciler, eşsiz manzarayı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Tur boyunca yatta güneşlenen tatilciler, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece kaydedildiği ilçedeki koylarda yüzme molası veriyor.

Çoğunluğu Rus tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç atıyor. Aralık ayında denize girmenin keyfini yaşayan tatilciler, turun sonunda yeniden limana giriş yapıyor.

"BURAYA TEKRAR GELECEĞİM"

Kış mevsiminde denize girmenin bir ayrıcalık olduğunu belirten Rus Aleshkov İgor, "Kekova muhteşem bir yer. Bu mevsimde ülkemde gündüz bile sıcaklık eksi 10 derece. Denize girmek, benim için inanılmaz bir an. 'ye ve Kekova'ya tekrar geleceğim" dedi.

Vetosheva Polina ise "Türkiye'yi çok seviyoruz. Kekova'ya bu mevsimde ikinci kez geliyorum. Kekova harika bir yer. Dünyada denizin, doğanın ve tarihin içi içe olduğu başka bir yer bilmiyorum. Bugün benim yaşadığım şehirde sıcaklık eksi 10 derece. Burada kış mevsiminde denize girdim" dedi.

Denizin tadını çıkarak Eleha Vetoshelana da "Urallardan geldim. Bizim oralarda hava buz kesiyor. Her yer karla kaplı. Kekova'ya bu mevsimde ikinci kez geldim. Burası inanılmaz bir yer. Bu mevsimde yüzmek Urallarda yaşayan biri için rüya. Türkiye'yi çok seviyoruz. Yine geleceğim" diye konuştu.

Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor! Turistler tekne turu yaptı

Antalya, Türkiye, Çayağzı, Demre, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA


Yaşam

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