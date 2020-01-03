Antalya'da yazın günde 80 bin, kışın 5 bin turist

TURİZMDE bu yıl 15 milyonu aşkın turistin ağırlandığı Antalya'da, yaz ve kış ayları arasındaki turist sayısında ciddi fark bulunuyor. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, temmuz- ağustos aylarında 80 bini aşan günlük ortalamanın ocak- şubat aylarında 5 bine kadar düştüğünü açıkladı.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya'nın bu yıl kış ve yaz ayları günlük turist sayıları arasındaki farkı, yaptığı değerlendirmeyle ortaya koydu. Turizmde rekorların kırıldığı bir yıl geride kalırken, Antalya'da yıllardır kırılmakta olan bir başka rekorun göz ardı edildiğini kaydeden Yavuz, "Antalya'nın turist sayılarında yaz ile kış dönemi arasında derin uçurum var. Büyük olasılıkla dünyada eşi benzeri olmayan bu farklılık ayrı bir rekordur" dedi.

'REKORLAR MAALESEF YAZ DÖNEMİNDE KIRILIYOR'

Antalya'nın bu yıl ağırladığı 15 milyonu aşkın turistin kent tarihinin de rekoru olduğunu belirten Yavuz, bu yıl 12 ay günlük turist ortalamasının 40 bin 597 olduğunu belirterek, "2019 yılında Antalya'ya günlük gelen turist ortalamaları en yüksek temmuz ayında 81 bin 724, en düşük ise ocak ayında 4 bin 493 kişi. Rekorları maalesef yaz döneminde kırıyoruz. Sayılar sadece 6 aylık yaz döneminde artıyor" dedi.

SEKTÖR KIŞ UYKUSUNA YATIYOR

Rekorların sadece yaz aylarında kırılmasının turizmin şehir ekonomisine katkısını da sınırlı tuttuğunu söyleyen Yavuz, "Kapanan oteller, işten çıkarılan yüz binlerce çalışan, terk edilmişliğe bürünen tatil beldeleri, şehirde durgunluktan siftah yapamayan esnaf, havalimanı terminallerinden birinin kapatılması, turizmi besleyen 60 sektörün kış uykusuna yatması ve daha nice dert peydahlanıyor kış döneminde. Rekorlar kıran yaz ayları, bir nevi kışın yaşanan bu hasarı telafi etmekle geçiyor" diyerek çelişkiye dikkat çekti.

ANTALYA'NIN KIŞ GÜNEŞİ DAHA KIYMETLİ

Antalya'nın kış turizminin dünyadaki en önemli alternatiflerinden biri olduğuna işaret eden Yavuz, "1987 yılından beri Antalya'da yaşıyorum. Her zaman istisnasız söylediğim bir şey var, ben Antalya'yı kışın daha çok seviyorum. Bunu gören ve yaşayan herkesin de aynı kanaate sahip olacağına eminim. Bugün itibarıyla Berlin 2, Varşova eksi 1, Moskova eksi 2 dereceyken Antalya 14 derece ve güneşli. Bu yüzden pırıl pırıl ışıldayan Antalya'nın kış güneşi, yazından daha kıymetli. Gelmeleri, görmeleri, yaşamaları ve ikna olmaları gerekiyor" diye konuştu.

KIŞ TURİSTİ 'GEZEN TURİSTTİR'

Turizmi 12 aya yaymak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektörün kapsamlı çalışma başlatması gerektiğini savunan Yavuz, "Bakanlığın sağlayacağı teşvikler kıvılcım olacaktır. Kışı cazip hale getirecek ve kış turistine hitap edecek birçok imkan ve hamle var. Bu konuda bir çalışma da hazırladık. Kışın gelen turist genelde 'gezen turisttir', bunun için Antalya ve Türkiye'de mükemmel alternatifler var. Kışın soğuk ve karanlık günlerinden kaçıp, Tayland, Mayorka veya Mısır'a giden turist pekala Türkiye'ye de gelebilir" dedi.

AYLARA GÖRE GÜNLÜK ORTALAMA

Ağustos ayında günde 80 bin, aralık ayında ise 8 bin turist geldiği müddetçe turizmde yüzlerin gülmeyeceğine dikkati çeken Recep Yavuz, aylar itibarıyla günlük turist ortalamalarını şöyle sıraladı:

"Ocak 4 bin 493, şubat 5 bin 457, mart 8 bin 570, nisan 31 bin 823, mayıs 55 bin 83, haziran 74 bin 299, temmuz 81 bin 724, ağustos 80 bin 945, eylül 72 bin 804, ekim 53 bin 501, kasım 11 bin 705, aralık 6 bin 768. Yıl ortalaması günlük turist ise 40 bin 597."