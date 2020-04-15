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Antalya'da yerleşik yabancılardan Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine övgü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman uyruklular, Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler nedeniyle kendilerini güvende hissediyor ve yapılan yardımlardan faydalanmanın rahatlığını yaşıyor.

15.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:09
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman uyruklular, Türkiye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler nedeniyle kendilerini güvende hissediyor ve yapılan yardımlardan faydalanmanın rahatlığını yaşıyor.
Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden Manavgat'ta yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da salgın dolayısıyla duydukları ihtiyaçlar Türk Kızılay Manavgat Şubesi ve Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu yaşı dolayısıyla evinden çıkamayanların ihtiyaçlarını giderirken Kızılay görevlileri ise yabancı uyruklulara gıda kolisi yardımında bulunuyor.
Çolaklı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Alman uyruklu Roland Jersch, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele çok iyi tedbirler aldığını söyledi.
Türkiye'de sürecin başından beri çok iyi yönetildiğini belirten Jersch, "Çok iyi önlemler alındı ve herkes kurallara disiplinli bir şekilde uyuyor. Herkes maskesini takarak dışarı çıkıyor. Hafta sonu yasağına herkes uyarak evinde kaldı. Burada bu kuralların işe yaradığını görüyorum. Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Bu şekilde hissetmesem kesinlikle burada olmazdım, Almanya'ya dönerdim." diye konuştu.
"Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz"
Aynı mahallede ikamet eden 71 yaşındaki bir başka Alman uyruklu Guenter Erich ise devletin salgın dolayısıyla alığı önlemleri çok olumlu karşıladıklarını dile getirdi.
Türkiye'deki insanların çok yardımsever olduğunu anlatan Erich, "Aracımız var ama yaşım dolayısıyla alışverişe gidemiyorum. Eşimin ise ehliyeti yok. Bu nedenle komşularımız bizim için alışverişe gidiyor. Almanya buradan çok daha kötü bir durumda. Türkiye'de kendimizi güvende ve çok iyi hissediyoruz. Buraya taşındığımız için pişman olmadık." ifadesini kullandı.
"Daha fazla yapılacak bir şey göremiyorum"
Side Mahallesi'nde yaşayan Andreas Schidzick de Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi iş çıkardığını vurguladı.
Türk devletinin insanları çok iyi bilgilendirdiğini ifade eden Schidzick, şunları söyledi:
"Daha fazla yapılacak bir şey göremiyorum. Almanya'dan daha güvende hissettiğimiz kesin. Maskelerimizle market alışverişimizi tamamlıyoruz. Her zaman her markette yanımızda dezenfektan olmasına rağmen kapılarda bize dezenfektan veriliyor. Tedbir amaçlı pazarın bölündüğünü gördük ve marketlerin girişinde 50 kişiden fazla girişin yasak olduğunu okuduk, bu çok iyi bir tedbir. Bu bizim için kesinlikle kabul edilir bir önlem. Yaklaşık bir senedir Türkiye'de yaşıyoruz ve kendimi son derece mutlu, güvende hissediyorum." Antalya’da yerleşik yabancılardan Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesine övgü

Kaynak: AA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Türkiye, Güncel
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