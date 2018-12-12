Antalya'da Yerli Malı Şenliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından "Yerli Malı
Şenliği" düzenlenecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek şenlikte kadınların el emeği göz nuru ürünleri Tophane
Çay Bahçesi'nde satışa sunulacak.
14-18 Aralık
'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları, kadın platformları yer alacak. Şenliğe, Büyükşehir ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri de katılacak.
Tophane,Antalya Büyükşehir Belediyesi,Yerli Malı
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:43