Antalya'da yılbaşı akşamı 5 bin 230 personel görev başında olacak

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliğinin talimatları çerçevesinde, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla Antalya İl Geneli Polis Sorumluluk Bölgesindeki mevcut tedbirlere ilave olarak geniş kapsamlı tedbirler planlandı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2019 Salı günü sabahından 1 Ocak 2020 Çarşamba günü sabahına kadar il genelinde toplam 4 bin 154 resmi, sivil, yaya ve motorize personel, ekip ve devriye görevlendirilmiş olup, Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak toplam 5 bin 230 personel görev başında olacak.



Antalya'nın turizm kenti olması ve yılbaşı dolayısıyla ülkemizin değişik kentlerinden karayolu, havayolu ve denizyolu ile Antalya'ya çok sayıda vatandaş ile yabancı turistlerin, yerli ve yabancı sporcu kafilelerinin geleceği göz önünde bulundurularak, yılbaşı öncesi ve sonrasında il merkezi ile tüm ilçelerdeki ana arterler ve bağlantı yolları ile yoğunluk yaşanması beklenen yerlerde, alışveriş merkezlerinde, eğlence yerlerinde, terminallerde, hava ve deniz limanlarında ve lunaparklarda, vatandaşların alışverişlerini, ziyaretlerini ve yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven içerisinde yapmaları amaçlanıyor.



Yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesini temin amacı ile yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yapılacağı eğlence mekanları başta olmak üzere il merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Barlar Sokağı, Yat Limanı, Konyaltı Kent Meydanı, Muratpaşa Kent Meydanı, Lara Beach Park civarı gibi tüm alanlar, mekanlar ve yerler sürekli kontrol altında tutularak gerekli tedbirler alınacak. Kutlamalarda havai fişek gibi maddelerin ilgili kanunlar çerçevesınde ve izinli olmak kaydıyla kullanılmasına özen gösterilecek, yeni yıl kutlaması bahanesiyle toplumda korku ve panik oluşturacak hiç bir kanunsuz davranışa müsaade edilmeyecek.



Trafik birimlerince yılbaşı gecesi yapılacak olan trafik kontrollerinde başta sürücülerin alkollü araç kullanımı, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşmasında büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecek, ayrıca, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücülerin müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacak.



5 bin 230 personel görev başında olacak



Vatandaşların yeni yıl kutlamaları ve tatili dolayısıyla birkaç günlüğüne veya saatliğine de olsa evlerinden ve işyerlerinden ayrılacakları göz önünde bulundurularak evden ve işyerinden hırsızlık olaylarına karşı ilgili merkez ve ilçe birimlerince de gerekli tüm tedbirler alındı.



Diğer yandan meydanlarda ve gerekse kapalı mekanlarda yapılacak kutlamalar esnasında yaşanması muhtemel kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, taciz gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamaları, yılbaşı öncesi ve sonrasında huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini, ziyaretlerini ve kutlamalarını yapmaları ve ayrıca can ve mal emniyetlerinin sağlanması amacıyla, 31 Aralık 2019 yılbaşı gecesi il genelinde hali hazırda görev alacak bin 76 personele ilave olarak yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2019 Salı günü sabahından 1 Ocak 2020 Çarşamba günü sabahına kadar il genelinde toplam 4 bin 154 resmi, sivil, yaya ve motorize personel, ekip ve devriye görevlendirilmiş olup, Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak toplam 5 bin 230 personel görev başında olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA