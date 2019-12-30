Haberler » Güncel » Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak - Haber

Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak

"Turizmin başkenti" Antalya'da yılbaşı gecesi 5 bin 230 polis memuru görev yapacak.

30.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:24 Antalya'da yılbaşında 5 bin 230 polis görev yapacak
"Turizmin başkenti" Antalya'da yılbaşı gecesi 5 bin 230 polis memuru görev yapacak.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı tedbirler alındı.
Yılbaşı dolayısıyla kente gelecek çok sayıda vatandaş, yabancı turist, sporcu kafileleri için yılbaşı öncesi ve sonrasında il merkezi ile tüm ilçelerdeki yollarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence yerlerinde, terminallerde, hava ve deniz limanlarında teyakkuza geçildi.
İnsanların yoğun bulunacağı eğlence mekanları başta olmak üzere Cumhuriyet Meydanı, Barlar Sokağı, Yat Limanı, Konyaltı Kent Meydanı, Muratpaşa Kent Meydanı, Lara Beach Park civarı ve benzeri yerler sürekli kontrol altında tutulacak.
Kutlamalarda havai fişek gibi maddelerin izinli olmak kaydıyla kullanılmasına izin verilecek, toplumda korku ve panik yaratacak kanunsuz davranışlara müsaade edilmeyecek.
Trafikte başta sürücülerin alkollü araç kullanımı, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşmasında büyük rol oynayan kural dışı davranışlarının denetimlerine ağırlık verilecek.
Yılbaşı gecesi gerek meydanlarda gerekse kapalı mekanlarda yapılacak kutlamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla yarın ve 1 Ocak 2020 Çarşamba günü sabahına kadar il genelinde resmi, sivil, yaya ve motorize ekip olmak üzere 5 bin 230 polis memuru görev yapacak.
Vatandaşlar ve yabancı misafirler, karşılaşacakları her türlü olumsuzlukta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilecek.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:05   Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü - Haber
22:05   Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı - Haber
22:03   Ankara'da sahte içki üretiminde kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi - Haber
22:02   ACİL TIP TEKNİSYENİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ - Haber
21:59   Ulaşamadığı 3 kişiden dolayı imar affından yararlanamayan Kıbrıs gazisi mağdur oldu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:32   İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
30.12.2019 22:06:20