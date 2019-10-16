Antalya'da yıldırım manzarası

EKİM ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da bu sabah sağanak etkili oldu. Yağış sırasında düşen yıldırımların görüntüsü ise eşsiz manzara oluşturdu.

Son günlerde 30-32 derece sıcaklığın hüküm sürdüğü Antalya, güne sağanakla uyandı. Sabah erken saatlerde etkili olan sağanağın şaşkınlığını yaşayan Antalyalılar, işe ve okula gitmekte zorlandı. Sağanakla birlikte düşen yıldırım görüntüleri ise eşsiz bir manzara oluşturdu.

Sağanağın etkili olduğu Antalya'da hava sıcaklığı ise 9-10 derece azalarak, 23 derece ölçüldü. Kentte hafta boyunca sıcaklığın 25- 28 derece arasında olacağı kaydedildi.