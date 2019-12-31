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Antalya'da yılın son gününde karlı dağların eteğinde deniz keyfi

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Antalya'da yılın son gününde deniz keyfi yaşandı.

31.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:24 Antalya'da yılın son gününde karlı dağların eteğinde deniz keyfi
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, 'da yılın son gününde deniz keyfi yaşandı. havayı denize girerek değerlendiren Rus turistler, başlarına taktığı Noel Baba şapkasıyla köpüklü dalgaların arasında poz vererek, eğlenceli anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, yılın son gününde adeta bahar havası yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı misafirler, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde aldı.

Güneşli havanın tadını denize girerek çıkaran Rus turistler, başlarına taktığı Noel Baba şapkasıyla eğlenceli anlar yaşadı. Köpüklü dalgalar arasında poz veren turistler, Türkiye ve Antalya'nın yeni yılını kutladı. Yerli halkın çoğunluğu ise, sıcak havayı sahil kenarlarında balık tutarak değerlendirdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup güneşlendi.

Aynı zamanda Toroslara yağan kar ve Konyaaltı sahilindeki güneşli hava, havadan görüntülendi. Havanın bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyen İsmail Aybar, "Yılın son günündeyiz. Buraya çocuklarımla geldim. Burayı seviyorlar. Havadan gayet memnunuz" dedi.

Tayyip Aybar, Antalya'nın güzel bir kent olduğunu vurgulayarak, "Burada çok güzel bir hava var. Kış ayı zannetmezsin. Almanya'dan uçağa bin, buraya gel 'ben nereye düştüm' dersin. Yaz ayı zannedersin. Çok güzel buluyorum Antalya'yı" diye konuştu.

Antalya'nın deniz sezonunun olmadığını ifade eden Okan Atmaca, yaz-kış denizin tadını çıkardığını kaydetti. Atmaca, "Çok keyifli. Yılbaşına güzel bir havayla giriyoruz. Antalya'nın havasından çok memnunum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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