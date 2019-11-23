Haberler » Güncel » Antalya'da yine Akdeniz foku görüldü - Haber

Antalya'da yine Akdeniz foku görüldü

DÜNYADA nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki Akdeniz foku, Antalya'nın Demre ilçesinde yine görüldü.

23.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:25Antalya'da yine Akdeniz foku görüldü

DÜNYADA nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki foku, 'nın ilçesinde yine görüldü.

Dünyada koruma altında olan Akdeniz foku, 31 Mayıs günü Üçağız Mahallesi'ndeki iskelede demirli bulunan yatlar arasında bir süre dolaşıp, gözden kayboldu. Bir Akdeniz foku da 23 Haziran günü Kekova'daki Kaleköy önünde bir vatoz balığını parçalarken görüntülendi.

Dün de bir Akdeniz foku, Üçağız Mahallesi iskelesinde demirli bulunan yatlar arasında kısa süre görüldü, ardından kayboldu. Üçağız Koyu'nda denizde, bir süre sonra da teknelerin arasında yeniden görülen Akdeniz fokunun yaklaşık 170- 180 santim civarında ve 300- 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Üçağızlı tekneciler, fokun daha önce de görülen aynı fok olabileceğini belirtti.

Akdeniz'de yaklaşık 100, tüm dünyada ise 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor.



Antalya, Akdeniz, Demre, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:50 İmamoğlu, 5 ay sonra imar müdürünü değiştirdi
10:50 Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı
10:50 Deri çatlaklarını tetikleyen faktörlere dikkat
10:50 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi
10:50 Spor şampiyon kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
11:00 İmamoğlu, bir vaadini daha gerçekleştiriyor: 30 bin İstanbullu üniversite öğrenisine yıllık 3200 TL burs verilecek
23.11.2019 10:51:39