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Antalya'da "yol verme" kavgasında bir kişi silahla vuruldu

Alanya ilçesinde "yol verme" kavgasında bir kişi silahla bacağından vuruldu.

14.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:56
Antalya'da
Alanya ilçesinde "yol verme" kavgasında bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'nde iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. bıçakla saldırırken, S.Y. de üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı.
Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.A, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
S.Y. ise polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Alanya, Güncel

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