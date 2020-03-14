Antalya'da "yol verme" kavgasında bir kişi silahla vuruldu
Alanya ilçesinde "yol verme" kavgasında bir kişi silahla bacağından vuruldu.
14.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:56
Alanya ilçesinde "yol verme" kavgasında bir kişi silahla bacağından vuruldu.
Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'nde iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. bıçakla saldırırken, S.Y. de üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı.
Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.A, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
S.Y. ise polislerce gözaltına alındı.
Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'nde iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. bıçakla saldırırken, S.Y. de üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı.
Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.A, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
S.Y. ise polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı